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Neuhaus: Polizei stellt 277 Rückfahrkameras sicher

Neuhaus: Polizei stellt 277 Rückfahrkameras sicher
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei der Einreise am Grenzübergang Neuhaus haben Schleierfahnder 277 Rückfahrkameras im Wert von rund 30.000 Euro sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.

Die Kontrolle fand am Montag, 9. November 2026, gegen 13 Uhr an der Neuen Brücke in Neuhaus am Inn im Landkreis Passau statt. Die Kameras für einen britischen Fahrzeughersteller befanden sich in einem Land Rover.

Der 39-jährige Rumäne mit Wohnsitz in Deutschland konnte keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Die Grenzfahnder stellten die Rückfahrkameras sicher. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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