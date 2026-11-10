Neuhaus: Polizei stellt 277 Rückfahrkameras sicher

Bei der Einreise am Grenzübergang Neuhaus haben Schleierfahnder 277 Rückfahrkameras im Wert von rund 30.000 Euro sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.

Die Kontrolle fand am Montag, 9. November 2026, gegen 13 Uhr an der Neuen Brücke in Neuhaus am Inn im Landkreis Passau statt. Die Kameras für einen britischen Fahrzeughersteller befanden sich in einem Land Rover.

Der 39-jährige Rumäne mit Wohnsitz in Deutschland konnte keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Die Grenzfahnder stellten die Rückfahrkameras sicher. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

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