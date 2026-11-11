Neusäß: 85-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Neusäß ist eine 85-jährige Frau am Dienstag schwer verletzt worden. Sie wurde zur Behandlung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

Die Frau querte gegen 17.30 Uhr im Bereich der Daimlerstraße 7 die Fahrbahn. Ein 81-jähriger Autofahrer sah sie zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Beteiligten besaßen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Weitere Unfälle in Gersthofen und Neusäß

In Gersthofen nahm eine 55-jährige Autofahrerin gegen 7.15 Uhr im Kreisverkehr an der Augsburger Straße und Schubertstraße einem 38-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 7000 Euro.

In Neusäß geriet ein 84-jähriger Autofahrer gegen 17.15 Uhr auf der Biburger Straße im Bereich der Bahnunterführung wegen beschlagener Scheiben auf die Gegenfahrbahn. Er touchierte das entgegenkommende Auto eines 42-Jährigen. Der Schaden beträgt schätzungsweise 14.000 Euro.

Ebenfalls in Gersthofen übersah eine 61-jährige Autofahrerin gegen 17.35 Uhr beim Einbiegen aus einem Grundstück in die Augsburger Straße einen stadteinwärts fahrenden Radfahrer. Der 54-Jährige stürzte beim Zusammenstoß und verletzte sich am rechten Bein. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Falscher Handwerker in Meitingen

In Meitingen klingelte gegen 16 Uhr ein Mann in der St.-Wolfgang-Straße bei einer Familie und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, die Heizkörper überprüfen zu müssen, gelangte er in das Haus und ließ die Eingangstür offen. Ein zweiter Täter schlich sich in die unversperrte Wohnung im ersten Obergeschoss und stahl Bargeld sowie ein iPhone. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Entdeckt wurde der Diebstahl erst, nachdem der falsche Handwerker das Haus verlassen hatte.

Rucksäcke aus unversperrten Fahrzeugen gestohlen

In Gersthofen wurden zudem zwei Rucksäcke aus unversperrten Fahrzeugen gestohlen. Ein Auto stand zwischen 7 und 8 Uhr in der Alpenstraße, der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Zwischen 11.30 und 12 Uhr entwendete ein Unbekannter auf dem Gelände einer Baustelle an der Ludwig-Thoma-Straße einen weiteren Rucksack aus einem Firmenfahrzeug. Hier beläuft sich der Diebstahlschaden auf rund 50 Euro.

Ob die beiden Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen.