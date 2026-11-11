Studie: Demokratievertrauen der Deutschen sinkt auf Tiefpunkt

Das Vertrauen der Deutschen in eine funktionierende Demokratie ist auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. In der am Mittwoch in Berlin vorgestellten Leipziger Autoritarismus-Studie 2026 fiel die Zustimmung zur Demokratie als Idee zum ersten Mal seit Beginn der Studienreihe im Jahr 2002 auf unter 90 Prozent (89,3 Prozent). Zurückzuführen sei dies vor allem auf einen massiven Vertrauensverlust unter ostdeutschen Befragten (85,7 Prozent), so die Wissenschaftler.

Bundesweit ist laut Studie gerade einmal ein Drittel mit der in Deutschland gelebten Demokratie zufrieden, wobei die Werte sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland stark gesunken sind. Liegt sie im Westen bei 36 Prozent, sank die Zustimmung im Osten Deutschlands auf 22,8 Prozent.

Gleichzeitig wächst laut Studie der Wunsch nach einer rechtsautoritären Diktatur als Staatsform mit einer “einzigen starken Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert” in der Bevölkerung, 23,2 Prozent der Befragten sprachen sich demnach ausdrücklich dafür aus, im Osten waren es 30,9 Prozent. Hinzu kommt, dass ein Viertel der Bevölkerung dieser Aussage teilweise zustimmt, sodass sich der Forderung knapp die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung anschließt – im Osten sind es knapp 60 Prozent.

Das geringe Vertrauen in die Demokratie und die hohen Zustimmungswerte zu rechtsextremen Aussagen sind laut den Wissenschaftlern eng assoziiert mit einer “regressiven Nostalgie und dem Wunsch nach apokalyptischer Zerstörung”. 33,5 Prozent der Befragten sehnen sich demnach ausdrücklich nach einer Vergangenheit, in der “Leute wie sie mehr respektiert und geachtet” worden seien. Im Osten sind es insgesamt rund 40 Prozent und im Westen 32 Prozent. Rund ein Drittel (30,4 Prozent) glaubt, es brauche “etwas Radikales” damit der gegenwärtige Zustand sich ändere. Diese Sicht hat laut Studie auch politische Auswirkungen: Je stärker sie ausgeprägt sei, desto mehr bevorzugten Befragte die AfD und die Freien Wähler.

Zudem zeigt die Studie einen Anstieg von Antisemitismus in verschiedenen Formen, wie dem tradierten Antisemitismus, israelbezogenem Antisemitismus, Schuldabwehrantisemitismus und postkolonialem Antisemitismus. Angesichts der Entwicklungen nach dem 7. Oktober 2023 wurde in der Untersuchung 2024 zum ersten Mal auch postkolonialer Antisemitismus erfasst.

Elmar Brähler von der Universität Leipzig wies darauf hin, dass die “oft behauptete Alternativlosigkeit zur Handlungsfähigkeit” führe. “Das stärkt paradoxerweise derzeit diejenigen, die die Krise rhetorisch auch noch zuspitzen.”

Die Leipziger Autoritarismus-Studie wird seit 2002 durchgeführt und erfasst die Einstellungen der Bevölkerung zu autoritären und demokratiefeindlichen Tendenzen. Für die Erhebung wurden zwischen dem 16. März und dem 3. Juni 2026 insgesamt 2.507 Personen in Ost- und Westdeutschland befragt.

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