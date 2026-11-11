Albert Wolf wird Dekan im Dekanat Neu-Ulm

Albert Wolf wird zum ersten Advent neuer Dekan im Dekanat Neu-Ulm. Dr. Ralf Gührer wurde als Dekan von Lindau bestätigt.

Der 50-jährige Wolf leitet die Pfarreiengemeinschaft Illertissen und wurde von Bischof Dr. Bertram Meier zum neuen Dekan ernannt. Gührer (51), Leiter der Pfarreiengemeinschaft Wasserburg, ist seit 2020 Dekan von Lindau.

Bischof Bertram dankte beiden Priestern für ihre Bereitschaft, den Dienst neu beziehungsweise weiterhin zu übernehmen. Ein Dekan habe eine wichtige Brückenfunktion zwischen den Pfarreien in der Fläche und der Bistumsleitung, erklärte der Bischof. Mit Blick auf zusätzliche Herausforderungen und Reformprojekte wünschte er Wolf und Gührer für ihre Aufgaben alles Gute und Gottes Segen.

Auch Generalvikar Msgr. Dr. Wolfgang Hacker sprach den beiden Dekanen seinen Dank aus und bat die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter um Unterstützung. Nach den Statuten des Bistums werden Dekane für sechs Jahre ernannt.

Albert Wolf mit Erfahrung in mehreren Bereichen

Albert Wolf stammt aus Lauingen und wurde 2005 zum Priester geweiht. Nach Stationen als Kaplan in Augsburg-Lechhausen und Mering übernahm er im September 2009 die Leitung der Pfarreiengemeinschaft Emersacker. 2013 wurde er zum Subregens des Priesterseminars bestellt. Von 2014 bis 2026 leitete er außerdem das Offene Seminar. Seit dem 1. September steht er an der Spitze der Pfarreiengemeinschaft Illertissen.

Dr. Ralf Gührer wurde in Lindenberg geboren und 2004 zum Priester geweiht. Nach seiner Kaplanszeit in Marktoberdorf war er während seines Promotionsstudiums der Pastoraltheologie mit Schwerpunkt Kunst im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg sowie in der Pfarreiengemeinschaft Thalfingen tätig. Seit 2015 leitet er die Pfarreiengemeinschaft Wasserburg.

Die Dekanate Neu-Ulm und Lindau

Zum Dekanat Neu-Ulm gehören elf Pfarreiengemeinschaften mit 50 Pfarreien und einer Einzelpfarrei. In dem Gebiet leben mehr als 65.000 Katholiken. Das Dekanat Lindau umfasst acht Pfarreiengemeinschaften mit 31 Pfarreien und zählt rund 34.000 katholische Gläubige.