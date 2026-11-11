Nördlingen gibt 850 Weihnachtskrippen für guten Zweck aus

Am 27. November 2026 gibt es im Nördlinger Rathausgewölbe 850 Weihnachtskrippen aus Wellpappe. Die Exemplare kosten jeweils einen Euro; der Erlös geht an die Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“.

Ausgabe im Rathausgewölbe

Die Stadt Nördlingen und DS Smith setzen ihre gemeinsame Weihnachtsaktion fort. DS Smith stellt die Krippen kostenlos bereit. Interessierte können sie bemalen, bekleben und dekorieren. Pro Person dürfen höchstens zwei Exemplare mitgenommen werden. Die Ausgabe beginnt am Freitag, 27. November, um 14 Uhr im Rathausgewölbe.

Erstmals beteiligt sich auch die Wirtschaftsschule Nördlingen an der Aktion. Die Krippen bestehen aus Wellpappe und können nach den Feiertagen über das Altpapier dem Recyclingkreislauf zugeführt werden.

Fotos bis Ende Januar einreichen

Zusätzlich veranstalten die Stadt Nördlingen und der Stadtmarketingverein „Nördlingen ist’s wert“ einen Gestaltungswettbewerb. Fotos der individuell bemalten, beklebten oder dekorierten Krippen können bis zum 31. Januar 2027 eingereicht werden. Erforderlich sind außerdem Name, Alter und Adresse der teilnehmenden Person.

Die Einsendung ist per E-Mail an buerger@noerdlingen.de oder über den Briefkasten am Rathaus möglich. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten attraktive Preise.

Die Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“ unterstützt Menschen aus Nördlingen, die unverschuldet in finanzielle oder persönliche Notlagen geraten sind.

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