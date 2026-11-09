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Nördlingen: Führung zur Riesgeologie auf der Marienhöhe

Nördlingen: Führung zur Riesgeologie auf der Marienhöhe
Foto: Kathrin Schön
Presse Augsburg
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Am Sonntag, 15. November 2026, erklärt die Diplom-Geographin und Geoparkführerin Kathrin Schön bei einer einstündigen Führung auf der Nördlinger Marienhöhe die Entstehung des Rieses und typische Gesteine.

Die Führung beginnt um 14 Uhr am Parkplatz der Tennisplätze in Nördlingen. Eine Anmeldung ist bis spätestens eine Stunde vor Beginn erforderlich. Sie kann per E-Mail an info@geo-idea.de oder telefonisch unter 09081/2751335 erfolgen.

Preise und Hinweise

Erwachsene zahlen fünf Euro. Für Schüler ab 14 Jahren, Studierende und Auszubildende kostet die Teilnahme 2,50 Euro. Kinder unter 14 Jahren sind kostenlos.

Für die Führung sollte gegebenenfalls an Regenschutz gedacht werden.

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