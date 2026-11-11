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Dax weiter im Plus – KI-Infrastruktur im Fokus

Dax weiter im Plus – KI-Infrastruktur im Fokus
Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich bewegt, einen kleinen Teil seiner anfänglichen Gewinne aber wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 26.525 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Siemens, am Ende Zalando, Rheinmetall und Brenntag.

Im Fokus der Anleger steht unter anderem die weiterhin hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Davon profitiere vor allem der Halbleiterkonzern Infineon, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Dies liege insbesondere am steigenden Bedarf an Rechenleistung und der dafür notwendigen Technologie.

Im Energiebereich werde die Bewertung der Unternehmen allerdings zunehmend komplexer. “Einerseits treibt der enorme Strombedarf der KI-Rechenzentren die langfristigen Wachstumserwartungen, andererseits beeinflussen die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten die Energiepreise und damit die Gewinnperspektiven”, so Lipkow. Hinzu kämen die Auswirkungen der Zinsentwicklung auf die Finanzierung milliardenschwerer Infrastrukturinvestitionen. Dadurch werde es “immer schwieriger, zwischen kurzfristigen Kurstreibern und nachhaltigen Veränderungen der Geschäftsmodelle zu unterscheiden”, so der Marktexperte.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1137 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8979 Euro zu haben.

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