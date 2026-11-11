Dax startet im Plus – Optimismus kehrt zurück

Der Dax ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.595 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Siemens, am Ende Brenntag, Eon und Zalando.

“Der Zinsanstieg ist zurück”, sagte Thomas Altmann von QC Partners. “Nach der über den Erwartungen veröffentlichten US-Inflationsrate für den Oktober sind die Zinssorgen zurück.” Eine Leitzinserhöhung im Dezember gelte als sicher. “Die ersten führen bereits Diskussionen, ob die Fed ihren Leitzins sogar um 50 Basispunkte anheben könnte.”

“Der Dax steckt diesen erneuten Zinsanstieg bislang gut weg”, fügte der Analyst hinzu. “Gestern ist er nur knapp an seinem Rekordhoch gescheitert. Vieles deutet darauf an, dass er bereits heute einen neuen Ablauf wagen könnte. Der Optimismus ist zurück. Die Anleger sind wieder in Kauflaune.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1141 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8976 Euro zu haben.

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