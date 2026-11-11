Studie: Sexuelles Fehlverhalten in Bundeswehr weit verbreitet

Sexuelles Fehlverhalten ist in der Bundeswehr offenbar weit verbreitet. In einer Dunkelfeldstudie, über die der “Spiegel” berichtet, gaben mehr als 60 Prozent der befragten Soldatinnen an, während ihres Dienstes sexuellen Belästigungen ausgesetzt gewesen zu sein. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will sich im Laufe des Tages zu den Ergebnissen äußern. Zuvor stellt er die Studie aber noch im Verteidigungsausschuss im Bundestag vor.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Thomas Röwekamp (CDU), reagierte entsetzt. In jedem Einzelfall sei sexualisiertes Fehlverhalten “ein Angriff auf die Würde der Betroffenen und mit dem soldatischen Selbstverständnis unvereinbar”, sagte er der “Rheinischen Post” (Donnerstagsausgabe). Die Soldaten hätten den Auftrag, Menschen zu schützen und für unsere Werte einzustehen. “Umso abstoßender ist es, wenn innerhalb der eigenen Reihen Menschen erniedrigt, bedrängt oder missbraucht werden”, sagte der Ausschussvorsitzende.

“Besonders erschreckend ist die Erkenntnis, dass es nur sehr geringes Vertrauen in das Melde- und Sanktionswesen gibt. Hier ist auf allen Ebenen der Führung eine klare Haltung und Wachsamkeit erforderlich”, mahnte Röwekamp. “Wir wollen die Bundeswehr personell stärken und mehr Frauen und Männer für den Dienst in unseren Streitkräften gewinnen. Das wird nur gelingen, wenn jeder darauf vertrauen kann, dort respektiert und geschützt zu werden”, so der CDU-Politiker.

“Deshalb braucht es eine kompromisslose Null-Toleranz-Linie, sichere Meldewege und Konsequenzen für Täter und diejenigen, die wegsehen oder vertuschen.” Die Innere Führung müsse sich gerade hier im täglichen Umgang miteinander bewähren. “Deshalb ist es zwingend, dass die Dunkelfeldstudie nachgehalten und wiederholt wird”, forderte Röwekamp.

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