Bundeswehr verbannt chinesische Drohnen aus Kasernen

Die Bundeswehr verbannt wegen akuter Sicherheitsbedenken alle chinesischen Kleindrohnen aus Kasernen und von Übungsplätzen der Truppe. In den vergangenen Wochen wurde für die gesamte Bundeswehr angeordnet, dass bereits angeschaffte handelsübliche Drohnen der großen chinesischen Hersteller wie DJI nicht mehr eingesetzt werden sollen, berichtet der “Spiegel”.

Das Haus von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bestätigte die harsche Sicherheitsmaßnahme. Ein Sprecher sagte dem Nachrichtenmagazin, es würden künftig bei der Bundeswehr keine chinesischen Modelle mehr eingesetzt und vorhandene Systeme durch nationale oder europäische Produkte ersetzt.

Der Grund dafür sind erhebliche Sicherheitsbedenken. Die Befürchtung ist, dass die Kleindrohnen sensible Daten über Übungen, Bilder der Kasernen und von Übungsplätzen oder gar Informationen über deutsche Waffensysteme an die chinesischen Geheimdienste weiterleiten könnten.

Die für die Bundeswehr angeschafften chinesischen Kleindrohnen, die lokale Kommandeure in den vergangenen Jahren ohne großen Bürokratieaufwand einkaufen konnten, werden laut Bericht derzeit so schnell wie möglich aus dem Betrieb genommen.