Stiko unzufrieden mit niedrigen Impfquoten

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Reinhard Berner, zeigt sich unzufrieden mit den Impfquoten in Deutschland. Es sei sehr, sehr unzufriedenstellend, dass so wenige Menschen erreicht würden, sagte Berner dem “Nachtjournal Spezial” von RTL.

Gerade bei älteren Menschen und chronisch Kranken, die ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe hätten, seien die Quoten zu niedrig. Bei Kindern und Jugendlichen mit einer Impfempfehlung liege sie teilweise bei weniger als zehn Prozent. Berner rief insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen dazu auf, sich gegen Grippe und Corona impfen zu lassen. Eine Grippeimpfung sei auch jetzt im November noch sinnvoll.

Als ein Problem sieht Berner, dass viele Menschen Impfungen schlicht vergessen würden oder es ihnen zu aufwendig sei. “Ich glaube, sehr viel mehr gibt es von denen, die es einfach vergessen”, sagte er. Ein elektronischer Impfpass mit Erinnerungsfunktion könnte aus seiner Sicht helfen. Österreich sei Deutschland mit einem solchen Angebot bereits einen Schritt voraus. Auch die Impfaktionswoche und die lange Nacht des Impfens am 12. November böten eine Gelegenheit, auf die Bedeutung des Impfschutzes aufmerksam zu machen.

Mit Blick auf die Masern warnte Berner vor den Folgen niedriger Impfquoten. Auch in Deutschland seien schwere Erkrankungen und Todesfälle durch Ausbrüche denkbar. Für einen ausreichenden Herdenschutz seien Impfquoten von mehr als 95 Prozent notwendig.

Zugleich widersprach er Behauptungen über mögliche Impfschäden. “Es gibt keinerlei Hinweise”, dass etwa ein Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus oder psychischen Erkrankungen bestehe. Die entsprechenden Fragen seien “hunderttausendfach, millionenfach geprüft”, so Berner.