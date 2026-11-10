Sechs Tatverdächtige nach Einschusslöchern in Landsberg in U-Haft

Nach Beschädigungen mit Einschusslöchern in Landsberg am Lech hat ein Richter Untersuchungshaft gegen sechs Männer angeordnet. Die 23 bis 32 Jahre alten Tatverdächtigen wurden bei Durchsuchungen im Ostallgäu vorläufig festgenommen.

Ende Oktober 2026 waren an zwei Gebäuden in Landsberg am Lech Beschädigungen mit Einschusslöchern festgestellt worden. Bei den anschließenden Ermittlungen gewann die Polizei konkrete Hinweise auf zwei weitere Objekte im Ostallgäu.

Durchsuchungen im Ostallgäu

Die beiden Objekte wurden am 5. und 6. November 2026 mit einem Großaufgebot polizeilicher Einsatzkräfte durchsucht. Die Maßnahmen standen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg. Dabei erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen sechs junge Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Die Männer wurden während der Durchsuchungen vorläufig festgenommen und am folgenden Tag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser ordnete gegen alle sechs Untersuchungshaft an. Gegen sie laufen unter anderem Ermittlungen wegen eines Erpressungsdelikts.

In den durchsuchten Objekten stellte die Polizei zahlreiche Beweismittel sicher. Darunter befindet sich umfangreiches Datenmaterial, das noch ausgewertet werden muss. Wegen der laufenden Ermittlungen sind derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

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