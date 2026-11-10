Fall Fabian: Angeklagte zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt

Im Fall des gewaltsamen Todes des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist die Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Das Landgericht Rostock sprach die 30-Jährige am Dienstag wegen Mordes schuldig und stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit folgte das Gericht im Kern den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert.

Die Frau, zum Tatzeitpunkt Ex-Freundin des Vaters von Fabian, soll sich den Ermittlern zufolge am 10. Oktober 2025 zu der Wohnanschrift von Fabian begeben und den ihr gut bekannten achtjährigen Jungen unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt haben. Anschließend soll sie mit dem Jungen in ihrem Kraftfahrzeug zu einem Feldstück in der Nähe von Klein Upahl gefahren und gemeinsam mit ihm zu einem verdeckt liegenden Teich gelaufen sein, wo sie den Jungen mittels mindestens sechs Messerstichen im Bereich des Oberkörpers getötet haben soll. Um die Spuren der Tat zu beseitigen, soll sie den Leichnam später mittels Brandbeschleuniger angezündet haben.

Hunderte Polizisten waren nach dem Verschwinden des Jungen tagelang bei der Suche im Einsatz. Die Angeklagte selbst hatte schließlich den Fund der Leiche bei der Polizei gemeldet. Zunächst behauptete sie, zufällig beim Spazierengehen auf die Leiche gestoßen zu sein, später räumte sie aber ein, schon vorher an der Fundstelle gewesen zu sein. Den eigentlichen Tatvorwurf hatte sie in dem Prozess stets zurückgewiesen.