Hamburg: Großeinsatz nach Schüssen an der Elbphilharmonie

In der Hafencity in Hamburg ist es am Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wie die “Bild” berichtet, sollen gegen 9 Uhr rund 150 Meter von der Elbphilharmonie entfernt Schüsse gefallen sein. Es war demnach aber zunächst unklar, ob mit einer scharfen Waffe oder mit einer Gaspistole geschossen wurde.

Die Polizei selbst bestätigte, dass mehrere Funkstreifenwagen im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes im Bereich Hafencity bzw. Am Kaiserkai vor Ort seien. Aufgrund von zwei verletzten Personen ist demnach auch die Feuerwehr im Einsatz. Die aktuellen Hintergründe würden noch geklärt.

Die “Bild” schreibt, dass ein Mann und eine Frau verletzt worden seien. Der Tatort um ein Mehrfamilienhaus sei weiträumig abgesperrt worden.