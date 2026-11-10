Seit Montag, 9. November 2026, wird die 42-jährige Klaudia N. aus Schwabach vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.

Klaudia N. verließ am 9. November im Laufe des Tages ihre Wohnadresse in Schwabach und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste dürfte mit einem schwarz-weißen Smart mit dem amtlichen Kennzeichen RH-MN 173 unterwegs sein. Sie ist 162 Zentimeter groß, wiegt etwa 75 Kilogramm, hat rote schulterlange Haare und trägt eine Brille. Ihre aktuelle Kleidung ist unbekannt.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Schwabach unter der Telefonnummer 0911 927-0 entgegen. Hinweise sind außerdem über den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle möglich.

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