Dax legt zu – US-Verbraucherpreise verunsichern Anleger

Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 26.347 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

“Am Mittag nahm der Dax bereits wieder Kurs auf seine bisherigen Rekordstände”, kommentierte Andreas Lipkow, Marktanalyst von CMC Markets. “Mit dem Handelsstart an der Wall Street und wieder fallenden Kursen setzten allerdings auch im Dax Gewinnmitnahmen ein.”

Zuvor waren die US-Verbraucherpreise stärker gestiegen als erwartet. Dadurch rückten die Inflationsrisiken wieder in den Mittelpunkt, erklärte er. “Offenbar schlagen sich die Auswirkungen der vorangegangenen Phase hoher Energiepreise inzwischen zunehmend in der allgemeinen Preisentwicklung nieder. Bereits die zuletzt veröffentlichten Importpreise hatten auf einen anhaltenden Kostendruck hingedeutet”, so Lipkow. “Die Hoffnung, dass sich mit den fallenden Rohölpreisen auch die Inflation rasch zurückbilden könnte, erhält damit zunächst einen Dämpfer.”

Für die US-Notenbank werde die Ausgangslage dadurch erneut schwieriger. “Die überraschend hohen Verbraucherpreise könnten die Erwartungen an eine weitere Leitzinsanhebung verstärken”, erklärte der Analyst. “Gleichzeitig zeigt sich, dass die Finanzmärkte derzeit besonders empfindlich auf Veränderungen der Inflationserwartungen reagieren. Der Blick der Anleger richtet sich zunehmend auf die Renditen der Staatsanleihen. Steigende Renditen erhöhen die Finanzierungskosten für Unternehmen und Verbraucher und machen festverzinsliche Anlagen gegenüber Aktien wieder attraktiver”, so Lipkow. “Besonders für hoch bewertete Wachstumsunternehmen kann daraus schnell neuer Verkaufsdruck entstehen.”

Damit gerieten zwei gegenläufige Entwicklungen an den Börsen aneinander, erklärte er. “Einerseits stehen die Hoffnungen auf geopolitische Entspannung, sinkende Energiepreise und eine wirtschaftliche Erholung. Andererseits droht die hartnäckige Inflation, den geldpolitischen Spielraum der Notenbanken erneut einzuengen.” Die Anleger müssten ihre Erwartungen deshalb beinahe täglich an neue Rahmenbedingungen anpassen. “Was gestern noch als Argument für steigende Aktienkurse galt, kann heute bereits von neuen Zinssorgen überlagert werden.”

Für den Dax bleibe die Ausgangslage trotz der neuen Unsicherheit zunächst konstruktiv. “Die Friedenshoffnungen und die rückläufigen Energiepreise stützen weiterhin die Perspektiven der europäischen Wirtschaft. Doch für einen nachhaltigen Ausbruch auf neue Rekordstände braucht es mehr als geopolitischen Optimismus”, erklärte der Analyst. “Solange die Inflation in den USA immer wieder für Überraschungen sorgt, bleiben die Anleiherenditen der entscheidende Unsicherheitsfaktor.”

Bis kur vor Handelsschluss standen die Papiere von Henkel, Zalando und Daimler Truck an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Siemens-Energy-Aktien.

Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 85 Euro und damit drei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 13 bis 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis sank hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 91,74 US-Dollar, das waren 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1148 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8970 Euro zu haben.

Mehr zum Thema: Dax deutlich fester – Friedenshoffnungen treiben Börse an · Dax legt zu – Iran-Krieg wird ausgepreist