Pistorius kündigt nach Dunkelfeldstudie Konsequenzen an

Nach der Veröffentlichung der Dunkelfeldstudie zu sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius Konsequenzen angekündigt. Es gelte in diesen Fällen das Prinzip “Null Toleranz”, sagte der Minister am Mittwoch in Berlin.

Laut Verteidigungsministerium überstieg das Ausmaß des durch Soldaten wahrgenommenen sexualisierten Fehlverhaltens in der Bundeswehr die Meldezahlen (“Hellfeld”) deutlich. Aus der Studie habe man zudem klare Ableitungen zu Betroffenen- und Tätergruppen gefunden. Aus der wissenschaftlichen Analyse seien im Rahmen eines “Aktionsplans” konkrete Maßnahmen zur Stärkung des Betroffenenschutzes, Verbesserung der Prävention sowie für Ermittlungen und Sanktionen abgeleitet worden. Diese würden nun ergänzend zu weiteren bereits angelaufenen Maßnahmen umgesetzt.

Laut Studie sind jüngere Frauen in unteren Dienstgradgruppen sowie nicht-heterosexuelle Männer als Opfer besonders betroffen. Die Untersuchung beleuchtete auch die Gründe für das Nicht-Melden solcher Vorfälle, wobei fehlendes Vertrauen in das Meldewesen und die Angst vor sozialem Druck als Hauptgründe genannt wurden.