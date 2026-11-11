22-Jährige flüchtet nach Verdacht auf Trunkenheit im Verkehr

Bei mehreren Einsätzen in München und dem Landkreis hat die Polizei unter anderem eine 22-Jährige nach einer Flucht über die A9 festgenommen, eine schwer verletzte Fußgängerin registriert und vor Betrugsmaschen gewarnt.

Am Dienstag gegen 23.55 Uhr meldete eine Zeugin eine augenscheinlich alkoholisierte Autofahrerin am Spiridon-Louis-Ring. Die 22-jährige Deutsche mit Wohnsitz in Hessen war zuvor in einen Volvo gestiegen und losgefahren. Polizeibeamte entdeckten das Fahrzeug im Petueltunnel in Richtung Osten. Die Fahrerin missachtete die Anhalteaufforderungen und flüchtete auf die A9 in Richtung Nürnberg.

Zuvor war der Volvo im Petueltunnel mit beiden rechten Reifen gegen den Randstein gefahren und dabei stark beschädigt worden. Auf Höhe der Studentenstadt stellte die Frau das Fahrzeug auf der Autobahn ab und versuchte, über die Leitplanke zu flüchten. Einsatzkräfte hinderten sie daran und nahmen sie fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte die 22-Jährige. Daraufhin wurden eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Der Volvo wurde in die Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München abgeschleppt. Eine Fahrspur der A9 war während des Einsatzes gesperrt. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wurde die Frau entlassen und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Schwer verletzte Fußgängerin in Ramersdorf-Perlach

In der Staudinger Straße kam es am Dienstag gegen 9.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Fußgängerin. Ein 20-Jähriger mit kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München bog auf Höhe der Quiddestraße nach links ab, während eine 62-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München die dortige Fußgängerfurt in südlicher Richtung überquerte. Die Frau wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

Festnahme nach Diebstahl auf Baustelle

In der Paul-Heyse-Straße beobachteten Zeugen am Montag gegen 15.05 Uhr, wie ein Mann Werkzeuge aus einem umzäunten Baustellenbereich entwendete. Eine Zeugin fertigte ein Video an. Die Fahndung führte kurze Zeit später zur Festnahme eines 53-jährigen Tatverdächtigen mit polnischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Die Beute hatte einen niedrigen vierstelligen Gesamtwert. Der Tatverdächtige hatte die Werkzeuge an mehreren Stellen rund um den Tatort abgelegt. Polizeibeamte fanden sie und brachten sie zur Baustelle zurück. Der Mann wurde wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt, einem Ermittlungsrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen.

Schmierereien an Münchner Rathäusern

An der Außenmauer des Alten Rathauses beziehungsweise Spielzeugmuseums sowie an der Eingangstür des Neuen Rathauses wurden in der Nacht zum Dienstag zwischen 3 und 5.35 Uhr insgesamt drei schwarze Schmierschriften mit dem Schriftzug „Holokavst“ angebracht. Zwei weitere vergleichbare Schmierschriften stellte die Polizei an einer Außenmauer im Bereich des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität fest. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Schriften an den Rathäusern wurden überdeckt. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Marienplatzes oder der Lindwurmstraße Beobachtungen gemacht haben.

In Bogenhausen ermittelt die Polizei nach einem Trickdiebstahl bei einer über 80-jährigen Frau. Ein unbekannter Mann gab sich am Dienstag gegen 15 Uhr als Mitarbeiter der Stadtwerke München aus und behauptete, Zählerstände ablesen zu müssen. In der Wohnung forderte er die Seniorin auf, Wasserhähne aufzudrehen. Nachdem der Mann gegangen war, bemerkte die Frau, dass ihr Schlafzimmer durchsucht worden war. Wertgegenstände und ein niedriger dreistelliger Geldbetrag fehlten. Ein zweiter Täter könnte unbemerkt in die Wohnung gelangt sein.

Vier versuchte Betrugsanrufe

In Höhenkirchen-Siegertsbrunn registrierte die Polizei vier versuchte Callcenterbetrüge. Die unbekannten Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und warnten vor einer angeblichen Einbruchsserie. In zwei Fällen verwendete ein Anrufer den Namen „Kollege Baumann der Polizeiinspektion Ottobrunn“. Nach Wertgegenständen, einem Tresor oder einer Geldkassette wurde in mehreren Fällen gefragt. Die über 70-, 80- und 90-jährigen Angerufenen erkannten die Betrugsversuche und beendeten die Gespräche. Drei von ihnen informierten anschließend die Polizei.

Zwei Verdachtsfälle verbotener Kraftfahrzeugrennen

In der Leopoldstraße stellte die Verkehrspolizei am Samstag zwei Fälle fest, in denen der Verdacht verbotener Kraftfahrzeugrennen besteht. Gegen 23 Uhr beschleunigten zwei 20 und 21 Jahre alte Männer ihre BMW stadtauswärts auf mehr als 100 km/h. Ihre Führerscheine wurden sichergestellt. Der 21-Jährige musste eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Eurobereich hinterlegen. Beide Fahrer wurden angezeigt.

In einem weiteren Fall gegen 0.30 Uhr fuhren ein 19-Jähriger und eine 23-Jährige mit ihren Daimler-Chrysler-Fahrzeugen stadtauswärts. Der 19-Jährige war deutlich zu schnell unterwegs, bremste an der Schenkendorfstraße trotz Grünlichts ab und beschleunigte anschließend stark. Beide Fahrzeuge fuhren bis zur Domagkstraße weiter und wurden dort kontrolliert. Der Wagen des 19-Jährigen wurde beschlagnahmt, das von der 23-Jährigen genutzte Auto zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Beide Fahrer wurden wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Polizei informiert über Online-Anlagebetrug

Am Donnerstag, 12. November, setzt das Polizeipräsidium München seine Aktionstage zur Prävention von Online-Anlagebetrug fort. Kostenlose Informationsstände gibt es von 10 bis 13 Uhr am Georg-Freundorfer-Platz, von 11.30 bis 16.30 Uhr in den Pasing Arcaden im Bereich des Food Courts sowie von 14 bis 17 Uhr am St.-Anna-Platz. Bürgerinnen und Bürger können sich dort über aktuelle Betrugsmaschen informieren und Fragen zu unseriösen Anlageangeboten stellen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.