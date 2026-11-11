Studie: Lebenszufriedenheit der Deutschen bleibt stabil

Die Lebenszufriedenheit der Bevölkerung in Deutschland hat sich seit der Corona-Pandemie auf einem stabilen Niveau gehalten. Dies geht aus dem aktuellen “Monitor Wohlbefinden” hervor, der am Mittwoch vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) veröffentlicht wurde.

Die Studie zeigt demnach, dass die Qualität familiärer und partnerschaftlicher Beziehungen einen wesentlichen Einfluss auf die Zufriedenheit der Menschen hat. Kinderlose Paare wiesen mit durchschnittlich 7,5 Punkten die höchste Lebenszufriedenheit auf, gefolgt von Paaren mit Kindern (7,4 Punkte). Alleinerziehende (6,4 Punkte) und Singles ohne Kinder (6,5 Punkte) zeigten hingegen eine geringere Zufriedenheit.

Die Untersuchung verdeutlicht, dass nicht nur die Familienform, sondern vor allem die Qualität der sozialen Beziehungen entscheidend ist. Paare, die häufig über Alltagsthemen streiten, berichteten von einer geringeren Lebenszufriedenheit. Konflikte über Freizeitgestaltung und Finanzen wirkten sich dabei stärker aus als solche über Kindererziehung. Generationenübergreifende Beziehungen, wie die Betreuung von Enkeln, trugen ebenfalls zur Zufriedenheit bei.

Die Ergebnisse haben nach Einschätzung der Experten auch Bedeutung für die Sozial- und Familienpolitik. “Wenn soziale Beziehungen eng mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen, sollten Betrachtungen des gesellschaftlichen Wohlstands stärker auch an diesen Merkmalen festgemacht “, sagte Katharina Spieß, Direktorin des BiB und Mitautorin des Monitors. Wie sich soziale Beziehungen im Alltag gestalten lassen, hänge dabei auch von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. “Ziel sollte es sein, tragfähige soziale Beziehungen zu unterstützen, ohne bestimmte Lebensmodelle gegenüber anderen zu bevorzugen”, so Spieß.