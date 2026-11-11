Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi vorbei – Gefangenenaustausch geplant

Russland und die Ukraine haben ihre Gespräche in Abu Dhabi über Wege zur Beendigung des Krieges beendet. Nach russischen Angaben wurde in den Verhandlungen eine Einigung über einen umfangreichen Gefangenenaustausch erzielt. Der Dialog solle fortgesetzt werden.

Der US-Sonderbeauftragte Jared Kushner sprach unterdessen von “harten, aber produktiven Gesprächen”. Unter anderem sei es um die Möglichkeiten zur Überwachung eines Waffenstillstands gegangen. Territoriale Fragen seien aber noch offen. Insgesamt sei es ein “positiver Schritt” in Richtung Frieden. Er fügte hinzu, dass es das Ziel sei, künftige Gespräche in ein “multilaterales Format” unter Einbeziehung europäischer Verhandlungsführer zu überführen. Die Unterhändler der Ukraine sagten nach den Verhandlungen, dass es jetzt eine “gute Dynamik” für eine Lösung noch vor Jahresende gebe.

Kushner kündigte derweil an, dass er und Steve Witkoff am Donnerstag nach Moskau reisen würden, um sich mit Wladimir Putin zu treffen. Dort wolle man “bei einigen Themen weitere Fortschritte erzielen”.

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