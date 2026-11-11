Buchtipp: Neues Buch erzählt Nachkriegsgeschichte im Landkreis Günzburg

Das neue Buch „Lebensgeschichten zwischen Armut, Angst und Aufbruch“ erzählt anhand persönlicher Erinnerungen, wie Menschen im Landkreis Günzburg die Nachkriegsjahrzehnte erlebt haben. Vorgestellt wird es am Donnerstag, 12. November 2026, um 19.30 Uhr bei einer Lesung im Bürgerhaus in Krumbach.

Peter Bauer, Angelika Stalla und Simon Paintner-Frei haben für das Buch mit zahlreichen Menschen aus dem Landkreis Günzburg gesprochen und deren Erinnerungen und Lebensgeschichten zusammengetragen. Im Mittelpunkt stehen die Jahre von 1945 bis 1990. Die Berichte erzählen von Flucht, Vertreibung, materieller Not und dem schwierigen Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das Buch beleuchtet zugleich den wirtschaftlichen Aufschwung, wachsenden Wohlstand und gesellschaftliche Veränderungen, die die Region in den folgenden Jahrzehnten prägten. Im Mittelpunkt stehen nicht allein historische Daten, sondern individuelle Schicksale und Erinnerungen.

Persönliche Erinnerungen an die Nachkriegszeit

Die Berichte handeln von Entbehrungen, Ängsten und persönlichen Schicksalsschlägen, aber auch von Zusammenhalt, Tatkraft, Hoffnung und neu gewonnener Lebensfreude. Aus den einzelnen Lebensgeschichten entsteht ein Gesamtbild der regionalen Entwicklung und ein Beitrag zur Erinnerungskultur.

Peter Bauer und Angelika Stalla waren viele Jahre als Journalisten für die Augsburger Allgemeine tätig, insbesondere für die Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach. Dr. Simon Paintner-Frei leitet die Stabsstelle Kultur und Heimatpflege des Landkreises Günzburg.

Lesung im Bürgerhaus Krumbach

Im Rahmen des Literaturherbstes Krumbach lesen Peter Bauer und Angelika Stalla ausgewählte Passagen aus dem Buch. Anschließend besteht Gelegenheit zu einem Gespräch und zur Diskussion mit den Autoren.

Die Veranstaltung wird von der Volkshochschule im Landkreis Günzburg organisiert. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Eine Anmeldung über die Volkshochschule wird empfohlen.