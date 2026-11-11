Augsburg: Händels „Messiah“ erklingt in St. Anna

Das Mozartbüro Augsburg veranstaltet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, ein Weihnachtskonzert mit Georg Friedrich Händels „Messiah“ in der Kirche St. Anna.

„Messiah“ mit Berliner Ensembles

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Veranstaltungsort ist die Kirche St. Anna im Annahof 2. Die Aufführung findet ohne Pause statt und soll gegen 21.30 Uhr enden.

Auf dem Programm steht Händels Oratorium in drei Teilen. Es reicht von der Verheißung und Geburt Christi über Passion und Auferstehung bis zur Erlösung.

Mit dem RIAS Kammerchor Berlin und der Akademie für Alte Musik Berlin sind zwei Ensembles zu Gast, die auf Grundlage historischer Quellen interpretierte Barockmusik pflegen. Die musikalische Leitung übernimmt Justin Doyle, Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des RIAS Kammerchors.

Das Solistenquartett bilden Julia Doyle (Sopran), Tim Mead (Altus), Thomas Hobbs (Tenor) und Roderick Williams (Bass).

Mehr als der „Hallelujah“-Chor

Händel schrieb das Werk 1741 in wenigen Wochen. Die Uraufführung fand im April 1742 in Dublin statt. Bekannt ist daraus vor allem das „Hallelujah“. Das Oratorium umfasst jedoch auch Arien und Chöre zu den weiteren Stationen der Heilsgeschichte.

Tickets für das Konzert sind ab 15 Euro unter mozartstadt.de erhältlich.