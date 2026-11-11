Filip Anić bietet Führungen in der MEWO Kunsthalle an

Zum Ende der Ausstellung „Schatten der Vergangenheit“ bietet der Künstler Filip Anić in der MEWO Kunsthalle in Memmingen am 21. und 22. November offene Führungen an.

Die Führungen finden am Samstag, 21. November, und am Sonntag, 22. November, jeweils von 11 bis 14 Uhr statt. Anić führt auf Englisch durch die Ausstellung; wahlweise sind die Führungen auch auf Kroatisch möglich.

„Schatten der Vergangenheit“ ist ein internationales Projekt von Filip Anić, Beverley Onyangunga und Kennedy Muntanga. Es verbindet Tanz und bildende Kunst und setzt sich mit der kolonialen Geschichte des Kongo-Freistaats sowie den Auswirkungen der damit verbundenen gewaltsamen Erfahrungen auseinander.

Neben den ausgestellten Werken ist die Dokumentation der Performance am Eröffnungsabend zu sehen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.