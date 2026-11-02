Buchtipp: Ein reich bebilderter Blick auf die Geschichte des Augsburger Weberhauses

Mit seinen farbenprächtigen Fassadenmalereien gehört das Weberhaus zu den markantesten Gebäuden der Augsburger Altstadt. Doch wie hat das ehemalige Zunfthaus im Laufe der Jahrhunderte sein heutiges Gesicht erhalten? Ein reich illustriertes Sachbuch geht dieser Frage nach und zeichnet die wechselvolle Kunst- und Baugeschichte des Hauses nach. Dabei wartet der Band mit bislang unveröffentlichtem Bild- und Quellenmaterial auf.

Die Geschichte beginnt bereits im 15. Jahrhundert. 1456 ließ Peter Kaltenofen die Zunftstube ausmalen, 1538 folgte eine Gestaltung durch Jörg Breu den Jüngeren. Ab 1607 bekam auch die Fassade ihre charakteristischen Malereien. Seitdem prägt das Weberhaus das Bild der Augsburger Altstadt.

Doch sein Aussehen blieb nicht immer gleich: Nach Abriss und Neubau rekonstruierte August Brandes 1915 die ursprüngliche Fassadengestaltung von Johann Matthias Kager. 1935 machten sich Joseph Hengge und Otto Michael Schmitt an eine Neugestaltung. Die heute sichtbaren Malereien stammen schließlich aus dem Jahr 1961 und wurden von Otto Michael Schmitt geschaffen.

Ein Buch voller Entdeckungen

Besonders spannend macht den Band das umfangreiche Bild- und Quellenmaterial, das zum Teil erstmals veröffentlicht wird. Historische Ansichten und neue Erkenntnisse lassen die verschiedenen Gestaltungsphasen lebendig werden. Zugleich erfahren die Leserinnen und Leser, welche städtebaulichen und kulturpolitischen Entwicklungen hinter den Veränderungen steckten.

Damit ist das Buch weit mehr als eine Dokumentation der Fassadenmalereien. Es erzählt ein Stück Augsburger Geschichte – anschaulich, fundiert und mit vielen überraschenden Einblicken. Ein lohnender Buchtipp für alle, die ihre Stadt neu entdecken und mehr über eines ihrer bekanntesten Gebäude erfahren möchten.

Das Weberhaus. Kunstgeschichte eines Augsburger Zunfthauses“ von Prof. Dr. Andrea Gottdang ist im Friedrich Pustet Verlag erschienen. Auf 204 Seiten wird mit 102 überwiegend farbigen Abbildungen die abwechslungsreiche und kunstvolle Geschichte des Augsburger Wahrzeichens anschaulich beschrieben. Das Buch ist als Hardcover-Ausgabe (ISBN 978-3-7917-3678-5) zum Preis von 44.– Euro erhältlich.