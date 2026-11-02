Formel 1: Antonelli sichert sich in Mexiko vorzeitig WM-Titel

Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli ist Formel-1-Weltmeister 2026. Dem Italiener reichte am Sonntag beim Großen Preis von Mexiko der dritte Platz, um sich vorzeitig den Titel zu sichern. Der 20-Jährige ist damit der jüngste F1-Weltmeister der Geschichte und löst Sebastian Vettel als bisherigen Rekordhalter ab.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen gewann den Grand Prix vor Lewis Hamilton im Ferrari, der auf dem zweiten Platz landete. Lando Norris und George Russell komplettierten die Top 5, während Oscar Piastri, Franco Colapinto, Liam Lawson und Pierre Gasly die weiteren Punkteplätze belegten.

Im Verlauf des Rennens kam es zu mehreren Zwischenfällen, darunter ein Unfall von Valtteri Bottas, der das Safety-Car auf die Strecke brachte. Auch Arvid Lindblad und Fernando Alonso mussten ihre Fahrzeuge vorzeitig abstellen. Nico Hülkenberg erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe, die ihn aus den Punkterängen warf.

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