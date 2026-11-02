Sport

Formel 1: Antonelli sichert sich in Mexiko vorzeitig WM-Titel

Formel 1: Antonelli sichert sich in Mexiko vorzeitig WM-Titel
Kimi Antonelli am F1-Rennenwochenende in Mexiko in der Saison 2026, De Marco Alessio/Abaca/ddp via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli ist Formel-1-Weltmeister 2026. Dem Italiener reichte am Sonntag beim Großen Preis von Mexiko der dritte Platz, um sich vorzeitig den Titel zu sichern. Der 20-Jährige ist damit der jüngste F1-Weltmeister der Geschichte und löst Sebastian Vettel als bisherigen Rekordhalter ab.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen gewann den Grand Prix vor Lewis Hamilton im Ferrari, der auf dem zweiten Platz landete. Lando Norris und George Russell komplettierten die Top 5, während Oscar Piastri, Franco Colapinto, Liam Lawson und Pierre Gasly die weiteren Punkteplätze belegten.

Im Verlauf des Rennens kam es zu mehreren Zwischenfällen, darunter ein Unfall von Valtteri Bottas, der das Safety-Car auf die Strecke brachte. Auch Arvid Lindblad und Fernando Alonso mussten ihre Fahrzeuge vorzeitig abstellen. Nico Hülkenberg erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe, die ihn aus den Punkterängen warf.

- Anzeige -

Mehr zum Thema: Formel-1-Quali in Mexiko-Stadt: Hamilton holt sich die Pole

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

DFB-Pokal-Achtelfinale: Bayern gegen Hertha – Dynamo beim VfB
1. Bundesliga: Eintracht Frankfurt schlägt Hamburger SV
1. Bundesliga: Spätes Tor beschert Köln Remis bei Union Berlin
2. Bundesliga: Hannover gewinnt Kellerduell gegen Dresden
Formel-1-Quali in Mexiko-Stadt: Hamilton holt sich die Pole
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns