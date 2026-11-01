2. Bundesliga: Hannover gewinnt Kellerduell gegen Dresden

Zum Abschluss des zehnten Spieltags der 2. Bundesliga hat Hannover 96 das Kellerduell gegen Dynamo Dresden mit 2:1 gewonnen und damit die Rote Laterne abgegeben.

Dabei starteten die Gäste stark in die Partie und gingen bereits in der 11. Minute durch ein Tor von Nicolai Rapp in Führung. Nach einer Ecke von Rossipal nutzte Rapp die Unordnung im Strafraum und traf aus kurzer Distanz zum 1:0. Hannover tat sich derweil in der ersten Halbzeit schwer, klare Chancen zu kreieren, und ging folgerichtig mit einem Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kam Hannover deutlich verbessert aus der Kabine. In der 54. Minute gelang Husseyn Chakroun schließlich der Ausgleich. Nur wenige Minuten später drehte Marcel Hartel dann das Spiel zugunsten der Gastgeber. Er verwandelte in der 61. Minute einen Strafstoß sicher und brachte Hannover in Führung. Eine Antwort der Dresdner blieb aus, was auch daran lag, dass sie ab der 65. Minute nach Gelb-Rot für Friedrich Müller in Unterzahl spielen mussten. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann vermeintlich Benjamin Källman in der 76. Minute – der Treffer zählte aber aufgrund eines Foulspiels nicht. Am Ende reichte es dennoch für den knappen Sieg der Hausherren.

Durch ihren dritten Saisonsieg rücken die Niedersachsen vom letzten auf den zwölften Rang vor, während die Dresdner das neue Schlusslicht sind. Für Dynamo geht es am Freitag gegen Fürth weiter, Hannover ist am kommenden Sonntag in Heidenheim gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg 1:3, SpVgg Greuther Fürth – Holstein Kiel 1:0.

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