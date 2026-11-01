Habeck rechnet bei Audi wegen Trump-Auftritt mit "Tesla-Effekt"

Der frühere Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hält es für denkbar, dass sich der gemeinsame Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner mit US-Präsident Donald Trump geschäftsschädigend auf den Autobauer auswirkt.

“Vielleicht stellt sich jetzt der Tesla-Effekt ein und Leute kleben sich Sticker auf ihre Audis, auf denen steht: `Ich habe das Auto vor der Unterwerfung vor Trump gekauft`”, sagte Habeck dem “Handelsblatt” (Montagsausgabe). “Oft sehen wir ja, dass Trump das Gegenteil von dem auslöst, was er zu erreichen versucht.”

Trump hatte vor wenigen Tagen den Bau einer Audi-Fabrik im US-Bundesstaat Georgia verkündet und Döllner dabei auf die Bühne geholt, der dem US-Präsidenten für die “großartige Chance” dankte. Habecks Aussage bezieht sich auf Tesla-Chef Elon Musk, dessen offene Unterstützung von Trump von Kritikern oft als Grund für schwächere Umsätze bei dem E-Auto-Produzenten genannt wird.

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