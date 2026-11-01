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Linken-Chefin warnt vor Diskreditierung der Gen-Z-Proteste

Linken-Chefin warnt vor Diskreditierung der Gen-Z-Proteste
Protesttag von "Gen Z regelt" am 31.10.2026, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Linken-Parteichefin Ines Schwerdtner warnt davor, die Proteste der Jugendbewegung “Gen Z” nach den Ausschreitungen in mehreren deutschen Städten zu verunglimpfen. “Weder die Bezahlbarkeitskrise, noch der Sozialabbau, noch der breit getragene Wille zu friedlichem Protest verschwindet, weil kleine Gruppen frustrierter Menschen danach randaliert haben”, sagte sie der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe).

Zugleich stellte Schwerdtner klar, dass das, was danach außerhalb der Proteste stattgefunden habe, nicht zu rechtfertigen sei und dem Anliegen nicht helfe. “Im Gegenteil wird das jetzt von den Regierungsparteien und rechten Medien benutzt, um die Proteste zu diskreditieren.” Dagegen müsse man festhalten, dass die Proteste friedlich und berechtigt gewesen seien, so die Linken-Politikerin.

Zuvor war es im Anschluss an die Demonstrationen der Jugendbewegung in mehreren deutschen Städten zu Ausschreitungen gekommen.

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