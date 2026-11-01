Würzburg: Zwei Menschen beim Böllerzünden schwer verletzt

Die Halloween-Nacht verlief in Unterfranken weitgehend friedlich; in Würzburg zogen sich beim Zünden eines Böllers jedoch zwei Menschen schwere Verletzungen zu.

Rund 60 Ruhestörungen bildeten den Schwerpunkt des polizeilichen Einsatzgeschehens. Teils wurden dabei auch Böller gezündet. Sachbeschädigungen, Streitigkeiten und körperliche Auseinandersetzungen wurden jeweils in niedriger zweistelliger Zahl bearbeitet.

Die Polizei war am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag verstärkt in Unterfranken unterwegs. Vielerorts feierten Menschen gemeinsam, ohne dass es zu größeren Sicherheitsstörungen kam. In einzelnen Fällen leiteten die Beamten strafrechtliche Ermittlungen ein.

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