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Würzburg: Zwei Menschen beim Böllerzünden schwer verletzt

Würzburg: Zwei Menschen beim Böllerzünden schwer verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Die Halloween-Nacht verlief in Unterfranken weitgehend friedlich; in Würzburg zogen sich beim Zünden eines Böllers jedoch zwei Menschen schwere Verletzungen zu.

Rund 60 Ruhestörungen bildeten den Schwerpunkt des polizeilichen Einsatzgeschehens. Teils wurden dabei auch Böller gezündet. Sachbeschädigungen, Streitigkeiten und körperliche Auseinandersetzungen wurden jeweils in niedriger zweistelliger Zahl bearbeitet.

Die Polizei war am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag verstärkt in Unterfranken unterwegs. Vielerorts feierten Menschen gemeinsam, ohne dass es zu größeren Sicherheitsstörungen kam. In einzelnen Fällen leiteten die Beamten strafrechtliche Ermittlungen ein.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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