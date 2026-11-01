2. Bundesliga: Karlsruhe gewinnt gegen Heidenheim

Am 10. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der Karlsruher SC gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:1 gewonnen.

In der 19. Minute erzielte Tim Civeja das Führungstor für die Gastgeber. KSC-Torhüter Hans Christian Bernat hatte einen langen Ball auf seinen Teamkollegen Marvin Wanitzek geschlagen, der die Kugel stark behauptete, unter Kontrolle brachte und anschließend ins Zentrum auf Civeja ablegte. Letzterer nahm Tempo Richtung Strafraum auf, tankte sich gegen mehrere Heidenheimer durch und vollendete per Flachschuss ins linke Eck.

In der 80. Minute baute Marvin Wanitzek die Führung für den KSC durch einen direkt verwandelten Freistoß aus etwa 17 Metern in den linken oberen Winkel weiter aus.

In der 88. Minute erzielte Alessandro Vogt noch den Anschlusstreffer für die Gäste. Heidenheims Verteidiger Leart Pacarada hatte einen Freistoß von der linken Seite in den Strafraum geflankt, wo Vogt am höchsten stieg und das Leder mit dem Kopf ins linke untere Eck beförderte.

Durch den Sieg klettert der KSC vorerst auf den 11. Tabellenplatz, während Heidenheim zunächst auf dem 6. Rang bleibt.

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