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Brantner verurteilt Gewalt bei Jugendprotesten

Brantner verurteilt Gewalt bei Jugendprotesten
Von "Gen Z regelt" angestoßener Protesttag am 31.10.2026, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Grünen-Chefin Franziska Brantner verurteilt die Ausschreitungen nach den Jugendprotesten am Samstag in vielen deutschen Städten. Wo es Ausschreitungen gegeben habe, verurteile sie das klar, sagte Brantner der “Rheinischen Post”. Gewalt schade dem berechtigten Anliegen der vielen, die friedlich protestiert hätten.

Zugleich lobte Brantner den Protest der jungen Menschen. Sie seien für das auf die Straße gegangen, was sie zum Leben brauchten: eine Bildung, die funktioniere, ein Leben, das sie sich leisten könnten, und eine Bundesregierung, die für sie einstehe, statt über sie hinweg zu regieren. Diese Botschaft sei unüberhörbar.

Die Bundesregierung müsse jetzt darauf antworten. Diese vielen Protestler verdienten jetzt “Antworten, keine Ausreden”, so die Grünen-Politikerin.

Mehr zum Thema: Brantner nennt Anti-Vergesellschaftungsplan "sehr fragwürdig" · Wiese: Gewalt darf Anliegen der jungen Generation nicht überlagern

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