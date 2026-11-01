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Halloween in Niederbayern: 16 Menschen leicht verletzt

Halloween in Niederbayern: 16 Menschen leicht verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei den Halloween-Einsätzen in Niederbayern wurden 16 Menschen leicht verletzt.

Die Polizeidienststellen im Regierungsbezirk bearbeiteten zwischen dem 31. Oktober 2026, 16 Uhr, und dem 1. November 2026, 7 Uhr, insgesamt rund 310 Einsätze. Etwa 80 davon hatten einen konkreten Halloween-Bezug. In diesem Zusammenhang registrierte die Polizei 16 Körperverletzungen mit 16 leicht verletzten Personen.

Außerdem wurden zehn Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden von etwa 2.200 Euro sowie rund 30 Ruhestörungen verzeichnet.

Darüber hinaus nahm die Polizei etwa acht Verkehrsunfälle auf. Dabei wurde niemand verletzt; der geschätzte Gesamtschaden liegt bei rund 38.000 Euro. Größere Zwischenfälle blieben aus, das Einsatzgeschehen bewegte sich etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Polizei Niederbayern bedankte sich bei allen, die friedlich Halloween gefeiert haben.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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