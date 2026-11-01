Halloween in Niederbayern: 16 Menschen leicht verletzt

Bei den Halloween-Einsätzen in Niederbayern wurden 16 Menschen leicht verletzt.

Die Polizeidienststellen im Regierungsbezirk bearbeiteten zwischen dem 31. Oktober 2026, 16 Uhr, und dem 1. November 2026, 7 Uhr, insgesamt rund 310 Einsätze. Etwa 80 davon hatten einen konkreten Halloween-Bezug. In diesem Zusammenhang registrierte die Polizei 16 Körperverletzungen mit 16 leicht verletzten Personen.

Außerdem wurden zehn Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden von etwa 2.200 Euro sowie rund 30 Ruhestörungen verzeichnet.

Darüber hinaus nahm die Polizei etwa acht Verkehrsunfälle auf. Dabei wurde niemand verletzt; der geschätzte Gesamtschaden liegt bei rund 38.000 Euro. Größere Zwischenfälle blieben aus, das Einsatzgeschehen bewegte sich etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Polizei Niederbayern bedankte sich bei allen, die friedlich Halloween gefeiert haben.

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