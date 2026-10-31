GenZ-Demo in München: 5000 Teilnehmer, 84 Anzeigen

Bei der GenZ-Demonstration in München haben am 31. Oktober 2026 in der Spitze rund 5000 Menschen teilgenommen. Die Polizei meldete einzelne Verstöße, Straftaten und Festnahmen; 84 Personen wurden wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Versammlungsrecht angezeigt.

Die Versammlung unter dem Motto „GenZ regelt: gegen Kapitalismus, Faschismus, Rassismus, Frauenhass, korrupte Schulsysteme und weitere soziale Probleme“ begann um 14 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Geschwister-Scholl-Platz. Anschließend führte der Aufzug über die Leopoldstraße zur Münchner Freiheit und von dort zurück zum Geschwister-Scholl-Platz. Um 16.30 Uhr endete die Versammlung mit einer Abschlusskundgebung.

Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration überwiegend friedlich. Vereinzelt kam es zu versammlungsrechtlichen Verstößen, Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, unter anderem durch Pyrotechnik und einzelne Vermummungen. In diesem Zusammenhang gab es einige Festnahmen.

Zum Ende der Versammlung kam es am Rand der Festnahme einer Person zu Solidarisierungsaktionen von etwa 100 bis 200 Teilnehmern. Trotz mehrfacher Aufforderung entfernten sie sich nicht von der Fahrbahn der Ludwigstraße. Aus dieser Gruppe wurden insgesamt 84 Personen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Versammlungsrecht angezeigt. Gegen 19.20 Uhr konnte die Ludwigstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Weitere Versammlungen am Odeonsplatz mit 75 Teilnehmern und am Marienplatz mit 220 Teilnehmern verliefen störungsfrei. Die Polizei war mit insgesamt 450 Einsatzkräften im Einsatz. Wegen der Bundesligabegegnung in der Allianz Arena und der Halloween-Nacht waren außerdem bis spät in die Nacht weitere Polizeikräfte im Stadtgebiet eingesetzt.

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