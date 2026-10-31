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Brand in Lenggries: Zwei Bewohner durch Rauch verletzt

Brand in Lenggries: Zwei Bewohner durch Rauch verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Lenggries hat ein Feuer am Samstagmorgen das erste Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zerstört. Zwei Bewohner erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden in ein Klinikum gebracht.

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Der Brand brach am 31. Oktober 2026 gegen 9 Uhr in einem ehemaligen Bauernhaus an der Gaißacher Straße aus. Als die regionalen Feuerwehren eintrafen, stand das erste Obergeschoss bereits in Vollbrand. Alle Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten.

Gebäude derzeit nicht bewohnbar

Die beiden Verletzten wurden zur medizinischen Abklärung und Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechs- bis siebenstelligen Eurobetrag geschätzt. Der Altbau kann derzeit nicht bewohnt werden.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim untersucht unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ursache des Feuers. Die Ermittlungen dauern an. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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