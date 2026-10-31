Brand in Hirschaid: Zwei Anwohner leicht verletzt

Bei einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Hirschaid sind am Samstagmorgen zwei Anwohner leicht durch Rauchgas verletzt worden. Eine weitere Person blieb unverletzt.

Das Feuer brach in der Maximilianstraße aus. Als Zeugen gegen 10.15 Uhr die Flammen bemerkten, schlugen diese bereits aus dem Dachstuhl. Die Feuerwehr brachte die Bewohner ins Freie. Die Löscharbeiten dauern an.

Die beiden leicht verletzten Anwohner kamen zur Überwachung in ein Krankenhaus. Wegen des dichten, schwarzen Rauchs werden Anwohner der Maximilianstraße und der angrenzenden Straßenzüge gebeten, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten.

Die Maximilianstraße ist während der Löscharbeiten vollständig gesperrt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat vor Ort Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeimeldungen aus Bayern