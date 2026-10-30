Auto fährt in Kissing ungebremst in Garage

In Kissing ist ein Auto ungebremst in eine Garage gefahren. Der 29-jährige Fahrer blieb unverletzt, der Gesamtschaden liegt bei rund 85.000 Euro.

Der Mann war am Donnerstag, 29. Oktober, gegen 17 Uhr mit seinem Pkw auf der Ringstraße in südlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur VdK-Straße überfuhr er diese aus bislang ungeklärter Ursache und prallte in die Garage eines gegenüberliegenden Grundstücks.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Garage wurde schwer beschädigt. Der Fahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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