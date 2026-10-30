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Auto fährt in Kissing ungebremst in Garage

Auto fährt in Kissing ungebremst in Garage
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Kissing ist ein Auto ungebremst in eine Garage gefahren. Der 29-jährige Fahrer blieb unverletzt, der Gesamtschaden liegt bei rund 85.000 Euro.

Der Mann war am Donnerstag, 29. Oktober, gegen 17 Uhr mit seinem Pkw auf der Ringstraße in südlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur VdK-Straße überfuhr er diese aus bislang ungeklärter Ursache und prallte in die Garage eines gegenüberliegenden Grundstücks.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Garage wurde schwer beschädigt. Der Fahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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Mehr zum Thema: Kissing: 29-Jähriger fährt ungebremst in Garage · Kissing: Auto kracht in Garage – Gebäude schwer beschädigt

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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