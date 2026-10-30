Bunt. erobert die Spitze der Album-Charts

Der deutsche DJ Bunt. steht mit seinem Album “Levi Did It” neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Die deutsche Mittelalter-Rockband In Extremo steht mit ihrer aktuellen Platte “Tranquilo II” ebenfalls neu auf dem zweiten Rang. Der frühere Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi folgt mit seinem Neueinsteiger-Album “From The Dark” auf dem dritten Rang.

In den Single-Charts steht Tate McRae mit “Housewife” unverändert auf dem ersten Rang. Dahinter folgen ebenfalls unverändert “Dai Dai” von Shakira & Burna Boy und “Ain`t In La” von Adéla, deren Single vom fünften auf den dritten Platz springt.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.