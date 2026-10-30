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Bunt. erobert die Spitze der Album-Charts

Bunt. erobert die Spitze der Album-Charts
Frau mit Kopfhörern, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Der deutsche DJ Bunt. steht mit seinem Album “Levi Did It” neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Die deutsche Mittelalter-Rockband In Extremo steht mit ihrer aktuellen Platte “Tranquilo II” ebenfalls neu auf dem zweiten Rang. Der frühere Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi folgt mit seinem Neueinsteiger-Album “From The Dark” auf dem dritten Rang.

In den Single-Charts steht Tate McRae mit “Housewife” unverändert auf dem ersten Rang. Dahinter folgen ebenfalls unverändert “Dai Dai” von Shakira & Burna Boy und “Ain`t In La” von Adéla, deren Single vom fünften auf den dritten Platz springt.

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Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

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