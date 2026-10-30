"Star-Trek"-Star Patrick Stewart im Alter von 86 Jahren gestorben

Der britische Schauspieler Patrick Stewart ist tot. Er starb bereits am Mittwoch im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in der kalifornischen US-Metropole Los Angeles, wie sein Management am Donnerstag bekanntgab.

Stewart begann seine Karriere auf der Bühne und war Mitglied der Royal Shakespeare Company, bevor er in Hollywood Fuß fasste. Seine Rolle als Captain Jean-Luc Picard in der TV-Serie “Star Trek: The Next Generation”, die von 1987 bis 1994 lief, machte ihn weltweit bekannt.

Später verkörperte Stewart auch in mehreren “Star-Trek”-Filmen die Rolle des Captain Picard. Zudem spielte Stewart unter anderem auch in der “X-Men”-Filmreihe die Rolle des Professor Charles Xavier. Obwohl er zunächst zögerte, sich auf eine weitere Filmreihe einzulassen, überzeugte ihn die Zusammenarbeit mit Regisseur Bryan Singer. Stewart verkörperte die Rolle in mehreren Filmen.

Im Jahr 2001 wurde Stewart zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt, um seine Verdienste um die Schauspielkunst und das Kino zu würdigen. Zudem erhielt er im selben Jahr eine Ehrenmitgliedschaft der University of Wales, Cardiff. 2004 wurde er Kanzler der University of Huddersfield und 2008 Professor für darstellende Kunst. Er trat 2015 von seinem Amt als Kanzler zurück und wurde zum Kanzler emeritus ernannt.

Im Jahr 2010 wurde Stewart zum Knight Bachelor geschlagen. Ein Jahr später erhielt er einen Ehrendoktor der Literatur von der University of East Anglia. 2012 trug er die olympische Fackel als Teil des offiziellen Staffellaufs für die Olympischen Sommerspiele in London. Weitere Ehrungen folgten, darunter ein Ehrendoktorat der Vrije Universiteit Brussel im Jahr 2015. Stewart hielt von 2017 bis 2021 gemeinsam mit Hugh Jackman den Guinness-Weltrekord für die längste Karriere als Marvel-Comics-Superheld im Live-Action-Format.