Dynamo Dresden wirft Schalke 04 aus dem DFB-Pokal

In der 2. Runde des DFB-Pokals hat Zweitligist Dynamo Dresden 2:0 gegen den Bundesligisten Schalke 04 gewonnen und die Königsblauen damit aus dem Wettbewerb geworfen.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste die einzige nennenswerte Torchance, als ein Kopfball von Hee-Chan Hwang von Dresdens Torhüter Lennart Grill mit einem starken Reflex abgewehrt wurde. Nach dem Seitenwechsel gingen dann aber die Dresdner in der 53. Minute durch ein Tor von Patrice Covic in Führung. Dresden zeigte sich auch im Anschluss kämpferisch und entschlossen, was letztlich den Unterschied ausmachte. Für die Vorentscheidung sorgte Christoph Daferner per Kopfballtor in der 88. Minute nach einer Ecke. Eine Antwort der Schalker blieb aus.

Auf den anderen Plätzen gab es keine Überraschungen. Der VfL Wolfsburg verlor trotz langer Führung 2:3 beim SC Freiburg. Für den Regionalligisten SSV Jeddeloh II endete derweil die Pokalreise mit einer 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC. Das Duell der Bundesligisten SC Paderborn und VfB Stuttgart endete 0:1.

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