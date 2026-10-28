Vermischtes

Lottozahlen vom Mittwoch (28.10.2026)

Lottozahlen vom Mittwoch (28.10.2026)
Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 18, 20, 24, 26, 38 und 44, die Superzahl ist die 0.

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 7901819. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 811645 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot liegen diese Woche rund sechs Millionen Euro.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

- Anzeige -
IW: Geburtenrate im Osten seit 2015 um ein Drittel gesunken
Verbraucherschützerin zeigt Verständnis für Gen-Z-Proteste
VZBV-Chefin will strengere Regeln für digitale Plattformen
Bunt. erobert die Spitze der Album-Charts
Berlin verrammelt sich vor "Gen-Z"-Protesttag
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns