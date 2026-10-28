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US-Leitzins bleibt unverändert

US-Leitzins bleibt unverändert
Federal Reserve (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dreht vorerst nicht weiter an der Zinsschraube. Der Leitzins bleibe in einer Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent, hieß es in einer nach einer Gremiensitzung am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. Demnach gab es im Fed-Ausschuss eine Mehrheitsentscheidung mit zehn zu zwei Stimmen.

Zur Begründung hieß es, dass die wirtschaftliche Aktivität in den USA weiterhin stark expandiere. Trotz erhöhter Unsicherheit, die teilweise auf “geopolitische Entwicklungen” zurückzuführen sei, bleibe der inländische Konsum “robust”. Das Produktivitätswachstum sei stark, und die Investitionen in Kapitalgüter zeigten sich solide. Die Beschäftigungszuwächse hielten mit dem Arbeitskräfteangebot Schritt, und die Arbeitslosenquote habe sich kaum verändert.

Die Notenbank räumte ein, dass die Inflation weiterhin hoch sei. Man warte aber auf weitere Informationen, die dabei helfen sollen, den “geeigneten geldpolitischen Kurs” festzulegen, um eine Rückkehr der Inflation zu seinem Ziel von zwei Prozent sicherzustellen. Man werde “für Preisstabilität sorgen”, so die Fed.

Im September hatte die Fed den Leitzins erstmals seit gut drei Jahren erhöht. Grund war dabei vor allem die deutlich gestiegene Inflation, die auch bei den anstehenden Kongresswahlen eine große Rolle spielt. Dass die Fed diesmal eine Zinspause einlegen würde, war von den meisten Experten erwartet worden.

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