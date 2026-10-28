Zimmerbrand in Fürstenried: Feuerwehr rettet zwei Frauen

Bei einem Zimmerbrand in München-Fürstenried hat die Feuerwehr am Dienstagabend zwei Frauen gerettet. Die beiden Verletzten kamen zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik.

Feuer drohte auf Dachstuhl überzugreifen

Gegen 20.08 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Appenzeller Straße gerufen. Das Wohnzimmer einer Wohnung im vierten Obergeschoss stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig in Flammen. Feuer schlug aus dem Fenster und drohte, auf den Dachstuhl überzugreifen.

Ein Trupp ging über das Treppenhaus in die betroffene Wohnung vor und traf an der Tür auf die 85-jährige Bewohnerin. Die Feuerwehr brachte sie ins Freie. Gleichzeitig bekämpften Einsatzkräfte die Flammen von außen über das Fenster.

Im weiteren Einsatzverlauf rettete die Feuerwehr eine weitere Bewohnerin über eine Drehleiter aus einer Nachbarwohnung.

Brandwohnung nicht mehr bewohnbar

Der Brand im Wohnzimmer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf den Dachstuhl wurde verhindert. Die Fassade musste geöffnet, abgelöscht und kontrolliert werden.

Der Treppenraum war ab dem vierten Obergeschoss sowie im Dachgeschoss verraucht. Die Einsatzkräfte kontrollierten die angrenzenden Wohnungen. Bis auf eine leichte Verrauchung in einer Nachbarwohnung bestand dort keine weitere Gefahr. Anschließend wurden die betroffene Wohnung und das Gebäude belüftet.

Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Zum Sachschaden liegen der Feuerwehr keine weiteren Informationen vor. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

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