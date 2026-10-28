LokalnachrichtenPolizeimeldungen Bayern

Zimmerbrand in Fürstenried: Feuerwehr rettet zwei Frauen

Zimmerbrand in Fürstenried: Feuerwehr rettet zwei Frauen
Bild: BF München
Presse Augsburg
Presse Augsburg
2 Minuten Lesezeit

Bei einem Zimmerbrand in München-Fürstenried hat die Feuerwehr am Dienstagabend zwei Frauen gerettet. Die beiden Verletzten kamen zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik.

Inhalte im Überblick

Feuer drohte auf Dachstuhl überzugreifen

Gegen 20.08 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Appenzeller Straße gerufen. Das Wohnzimmer einer Wohnung im vierten Obergeschoss stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig in Flammen. Feuer schlug aus dem Fenster und drohte, auf den Dachstuhl überzugreifen.

Ein Trupp ging über das Treppenhaus in die betroffene Wohnung vor und traf an der Tür auf die 85-jährige Bewohnerin. Die Feuerwehr brachte sie ins Freie. Gleichzeitig bekämpften Einsatzkräfte die Flammen von außen über das Fenster.

Im weiteren Einsatzverlauf rettete die Feuerwehr eine weitere Bewohnerin über eine Drehleiter aus einer Nachbarwohnung.

- Anzeige -

Brandwohnung nicht mehr bewohnbar

Der Brand im Wohnzimmer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf den Dachstuhl wurde verhindert. Die Fassade musste geöffnet, abgelöscht und kontrolliert werden.

Der Treppenraum war ab dem vierten Obergeschoss sowie im Dachgeschoss verraucht. Die Einsatzkräfte kontrollierten die angrenzenden Wohnungen. Bis auf eine leichte Verrauchung in einer Nachbarwohnung bestand dort keine weitere Gefahr. Anschließend wurden die betroffene Wohnung und das Gebäude belüftet.

Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Zum Sachschaden liegen der Feuerwehr keine weiteren Informationen vor. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeimeldungen aus Bayern

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Tianwa Yang gibt Debüt als Artist in Residence in Augsburg
Lindau: Kreisausschuss beschließt Schraubpfähle für Schulneubau
Zwei TOP-Azubis DONAURIES 2026 in Harburg geehrt
A8 bei Freilassing: Drei Haftbefehle, zwei Männer in Haft
EHC Königsbrunn empfängt Schongau und reist nach Schweinfurt
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.

Folgen Sie uns