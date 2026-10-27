DFB-Pokal: Leipzig schlägt Essen in Unterzahl – Bochum besiegt Mainz

In der 2. Runde des DFB-Pokals hat der Bundesligist RB Leipzig auswärts gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen mit 2:1 gewonnen und damit das Achtelfinale erreicht.

Bereits in der 9. Minute erzielte Lucas Brumme das Führungstor für die Gastgeber. Bei einem langen Ball hatte RB-Verteidiger Castello Lukeba einen zu kurzen Rückpass auf Leipzigs Torhüter Örjan Nyland gespielt, der anschließend noch wegrutschte, sodass Brumme an den Ball kam, den Keeper umkurvte und zur Führung einschob.

In der 44. Minute sah Nicolas Seiwald die Gelb-Rote Karte für ein Foulspiel an Essens Mittelfeldspieler Ruben Reisig. Die Leipziger mussten ab diesem Zeitpunkt somit in Unterzahl weiterspielen.

In der 78. Minute erzielte Christoph Baumgartner den Ausgleichstreffer für die Gäste. RB-Verteidiger David Raum hatte seinen Teamkollegen Antonio Nusa bedient, der sich auf der linken Seite gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und ins Zentrum flankte, wo Baumgartner den Fuß hineinhielt und zum Ausgleich traf.

In der 82. Minute schnürte Baumgartner seinen Doppelpack und traf zum 2:1-Endstand. Bei einer Freistoßflanke von RB-Verteidiger Raum war der von hinten einlaufende Baumgartner völlig frei und köpfte das Leder ins rechte Eck.

Im Parallelspiel gewann der Zweitligist VfL Bochum gegen den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 mit 2:0 und erreichte somit ebenfalls das Achtelfinale.

Die Gastgeber gingen kurz nach der Halbzeitpause in Führung, als Christian Rasmussen in der 46. Minute nach einem Zuspiel von Gerrit Holtmann traf. Der Ball wurde unglücklich von Sano abgefälscht und landete im Netz. In der 75. Minute erhöhte Philipp Hofmann nach einem Konter auf 2:0. Mansour Ouro-Tagba bereitete den Treffer vor, indem er den Ball auf Jarne Steuckers durchsteckte, der dann Hofmann bediente.

Mainz tat sich schwer, klare Chancen zu kreieren. Die Gäste hatten zwar einige Ballbesitzphasen, konnten jedoch die Bochumer Defensive selten in Bedrängnis bringen. Ein Freistoß von Paul Nebel in der 71. Minute ging über das Tor, und auch andere Versuche blieben ohne Erfolg.

Bochum zeigte eine engagierte Leistung und ließ keinen Klassenunterschied erkennen. Die Mannschaft von Trainer Rösler nutzte ihre Chancen effektiv und verteidigte die Führung bis zum Schluss. Mainz hingegen konnte seine spielerische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen und schied somit aus dem Pokal aus.

Die weiteren Ergebnisse: SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg 2:4, Hamburger SV – Eintracht Frankfurt 1:3.

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