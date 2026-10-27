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Netanjahus Partei nach Israel-Wahl vorn – Aber linkes Bündnis stärker

Netanjahus Partei nach Israel-Wahl vorn – Aber linkes Bündnis stärker
Benjamin Netanjahu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Bei der Parlamentswahl in Israel könnte die Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu erneut stärkste Kraft geworden sein. Drei verschiedene Nachwahlbefragungen sehen die Likud-Partei allesamt vorn.

Zusammen mit Verbündeten kommt der Likud-Block aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr über die parlamentarische Mehrheit.

Laut sämtlicher Nachwahlbefragungen das Mitte-Links-Bündnis von Ex-General Gadi Eizenkot etwas stärker, erreicht aber alleine ebenfalls nicht mehr als die Hälfte der Sitze in der Knesset.

Die Parlamentswahl war die erste seit den Ereignissen vom 7. Oktober 2023, die das Land und die Gesellschaft verändert haben. Wegen des nachfolgenden Gazakrieges existierte von Oktober 2023 bis Juni 2024 ein Kriegskabinett, dem auch Oppositionspolitiker angehörten.

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Mehr zum Thema: Vor Israel-Wahl: Laschet will Regierung ohne rechtsextreme Minister · Beck setzt auf Regierungswechsel in Israel

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