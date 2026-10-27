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Pöttmes: Präventionstheater zeigt typische Betrugsmaschen

Pöttmes: Präventionstheater zeigt typische Betrugsmaschen
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Die Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach zeigt am Freitag, 30. Oktober 2026, in Pöttmes das kostenlose Präventionstheater „Lug und Betrug“. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr im Kultursaal am Marktplatz 18. Das Theater richtet sich nicht nur an Seniorinnen und Senioren und findet in Kooperation mit der Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach statt.

Theater zeigt typische Betrugsfälle

Auf dem Programm stehen der Handwerkertrick, Schockanrufe, Gewinnmitteilungen, Romance Scam, Überweisungsbetrug und der falsche Polizist. Die Theatergruppe stellt die verschiedenen Phänomene szenisch dar.

Nach jeder Szene geben Mitarbeitende der Kriminalpolizei Tipps. In der Pause können Besucherinnen und Besucher an einem Stand der Polizei Fragen stellen.

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Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist per E-Mail an seniorenbeauftragte@markt-poettmes.de oder telefonisch unter 0160 / 92 77 13 67 erforderlich.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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