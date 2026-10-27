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Göggingen: 15-Jähriger bei Angriff leicht verletzt

Göggingen: 15-Jähriger bei Angriff leicht verletzt
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein 15-Jähriger ist am Freitagabend, 23. Oktober, in einer Schrebergartenanlage an der Mühlstraße in Göggingen leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Raubes.

Der Jugendliche traf gegen 22.15 Uhr auf zwei unbekannte männliche Personen. Einer der beiden ging ihn nach Polizeiangaben aggressiv an, bedrohte und schlug ihn. Während des Angriffs fragte der Unbekannte, ob der 15-Jährige Geld bei sich habe.

Nachdem der Jugendliche dies verneint hatte, ließ der Angreifer von ihm ab. Anschließend entfernte er sich gemeinsam mit seinem Begleiter aus der Schrebergartenanlage.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu den beiden Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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