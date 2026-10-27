Augsburg: Haftbefehl nach mutmaßlichem Würgen

Nach einem Streit in der Augsburger Frauentorstraße hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen einen 28-Jährigen erlassen. Der Mann steht unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung im Verdacht.

Am Montag (26. Oktober 2026) gegen 9.30 Uhr gerieten ein 28-Jähriger und ein 20-Jähriger in Streit. Im weiteren Verlauf soll der ältere Mann den jüngeren kurzzeitig gewürgt und anschließend geflüchtet sein.

Die Polizei traf den 28-Jährigen im Rahmen der Fahndung an. Bei der Kontrolle verhielt er sich nach Polizeiangaben äußerst aggressiv, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte und kündigte weitere Straftaten an. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm rund zwei Promille.

Haftbefehl und Einlieferung

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Vorführung des Mannes angeordnet. Der Ermittlungsrichter erließ am Dienstag (27. Oktober 2026) einen Haftbefehl unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung und setzte ihn in Vollzug. Der 28-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Katzen in verwahrlostem Zustand

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zwei Katzen in verwahrlostem Zustand besitzt. Die Beamten übergaben die Tiere mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr an ein Tierheim.

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