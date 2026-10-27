B17 in Augsburg: Zwei Nachtsperrungen Richtung Landsberg

Auf der B17 in Augsburg beginnt in den Herbstferien die zweite Bauphase zur Verstärkung der Fabrikkanalbrücke. Die Fahrtrichtung Landsberg wird in den Nächten vom 1. auf den 2. November sowie vom 5. auf den 6. November 2026 vollständig gesperrt.

Erste Sperrung am 1. November

Die erste Sperrung ist für Sonntag, 1. November, ab 20 Uhr bis Montagmorgen, 2. November, 6 Uhr, vorgesehen. Betroffen sind auch die Auffahrt an der Leitershofer Straße sowie die Auf- und Abfahrten an der Gabelsbergerstraße in Richtung Landsberg. In dieser Zeit werden unter anderem Markierungen für die vorübergehende Verkehrsführung angebracht.

Verkehr auf der B17 wird gegenläufig geführt

Von Montag, 2. November, gegen 6 Uhr, bis Donnerstag, 5. November 2026, etwa 20 Uhr, wird der Verkehr auf der B17 teilweise gegenläufig geführt. Fahrzeuge aus Richtung Süden fahren nach der Eichleitnerstraße einspurig über die Gegenfahrbahn und werden nach der Anschlussstelle Leitershofen wieder auf die reguläre Fahrbahn zurückgeleitet.

Für den Verkehr aus Richtung Norden bleibt während dieser Zeit eine Fahrspur durchgehend offen. Die Auffahrten auf die B17 in Richtung Süden an den Anschlussstellen Leitershofen und Gabelsbergerstraße sind gesperrt. An der Gabelsbergerstraße ist außerdem die Auffahrt Richtung Norden zur A8 und nach Gersthofen nicht möglich. Die Auffahrt an der Leitershofer Straße in Richtung Norden bleibt dagegen offen.

Zweite Nachtsperrung vom 5. auf den 6. November

In der Nacht von Donnerstag, 5. November, auf Freitag, 6. November, wird die Fahrtrichtung Landsberg erneut von 20 bis 6 Uhr vollständig gesperrt. Dabei gelten nochmals die Sperrungen an der Leitershofer Straße und an der Gabelsbergerstraße in Richtung Landsberg.

Umleitungen während der Bauphase

Als weiträumige Ausweichroute aus Richtung Augsburg-Ost werden die A8, die Kleine Ostumgehung beziehungsweise Schleifenstraße, die Haunstetter Straße und die Rumplerstraße genannt.

Die ausgeschilderte kleinräumige Umleitung führt über die Augsburger und Gögginger Straße in Leitershofen sowie über die Isegrimstraße, die Wellenburger Straße und die Bürgermeister-Ulrich-Straße zurück zur B17. Dafür werden Halteverbote eingerichtet und zwei Knotenpunkte mit Ampeln ausgestattet.

Die Arbeiten sind erforderlich, nachdem bei turnusmäßigen Untersuchungen statische Defizite im östlichen Brückenfeld festgestellt wurden. Die Verstärkung soll voraussichtlich bis Mitte Dezember 2026 dauern. Ab Anfang oder Mitte Dezember soll die Brücke wieder in beiden Richtungen voll tragfähig sein. Dann sollen auch die Beschränkungen bei Tonnage und Fahrspurbreiten aufgehoben werden.