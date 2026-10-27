Erkältungswelle: BRK ruft im Landkreis Augsburg zum Blutspenden auf

Die Erkältungswelle setzt die Blutspende in Bayern unter Druck. Der Blutspendedienst des BRK bittet gesunde und spendefähige Menschen, im November 2026 einen Termin im Landkreis Augsburg wahrzunehmen.

Die Versorgung mit Blutpräparaten ist derzeit sichergestellt. Zahlreiche krankheitsbedingte, teils kurzfristige Absagen erschweren jedoch die Auslastung der Spendetermine. Frei werdende Plätze können häufig nicht rechtzeitig nachbesetzt werden. Da Blutpräparate nur begrenzt haltbar sind und täglich für die Patientenversorgung benötigt werden, ist eine kontinuierliche Spendenbereitschaft wichtig.

Der Blutspendedienst lädt ausdrücklich auch Erstspenderinnen und Erstspender ein. Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag. Frauen können innerhalb von zwölf Monaten viermal, Männer sechsmal Blut spenden. Zwischen zwei Spenden müssen mindestens 56 Tage liegen. Zur Blutspende sind ein amtlicher Lichtbildausweis im Original und der Blutspendeausweis erforderlich. Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis.

Fünf Blutspendetermine im Landkreis Augsburg

Im November 2026 gibt es im Landkreis Augsburg fünf Blutspendetermine:

Stadtbergen: Montag, 9. November, von 16 bis 20 Uhr im Bürgersaal, Am Hopfengarten 12

Schwabmünchen: Dienstag, 10. November, von 16 bis 20.30 Uhr in der Stadthalle, Breitweg 20

Gersthofen: Donnerstag, 19. November, von 16 bis 20 Uhr im BRK-Haus, Daimlerstraße 1

Gersthofen: Freitag, 20. November, von 16 bis 20 Uhr im BRK-Haus, Daimlerstraße 1

Bobingen: Freitag, 27. November, von 16 bis 20 Uhr in der Singoldhalle, Willi-Ohlendorf-Weg 1

Für alle Termine ist eine vorherige Reservierung erforderlich. Aktuelle Termine und mögliche Änderungen sind unter www.blutspendedienst.com oder telefonisch unter 0800 11 949 11 abrufbar. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Blutspende hilft bis zu drei Menschen

In Bayern werden nach Angaben des Blutspendedienstes täglich etwa 2.000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Spende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden.