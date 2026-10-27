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Memminger Gesundheitstage zeigen digitale Wege zur Versorgung

Memminger Gesundheitstage zeigen digitale Wege zur Versorgung
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
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Bei den 19. Memminger Gesundheitstagen am 7. und 8. November 2026 stehen am Samstag digitale Gesundheitsinformationen und Anwendungen für die medizinische Versorgung im Mittelpunkt.

Inhalte im Überblick

Gesundheitsinformationen richtig einordnen

Im kleinen Saal der Stadthalle Memmingen spricht Prof. Dr. Thomas Spittler von der Technischen Hochschule Deggendorf ab 11 Uhr über digitale Gesundheitskompetenz. Unter dem Titel „Digitale Gesundheitskompetenz – Souverän im digitalen Gesundheitswesen navigieren“ erläutert er, wie sich seriöse Quellen von Fehlinformationen unterscheiden lassen.

Außerdem geht es um Chancen und Risiken von KI-Assistenten wie ChatGPT und Gemini bei Gesundheitsfragen sowie um den Schutz persönlicher Gesundheitsdaten.

116117, E-Rezept und elektronische Patientenakte

Der zweite Vortrag beginnt um 14 Uhr. Anna Westbrock zeigt, wie sich über die 116117 Haus- und Facharzttermine buchen und notärztliche Praxen in der Umgebung finden lassen. Zudem stellt sie das Patienten-Navi des Portals vor, mit dem sich die Dringlichkeit einer Behandlung einschätzen lässt.

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Anschließend informiert Birgit Holetschek über weitere digitale Anwendungen wie das E-Rezept, die elektronische Patientenakte und Notfalldaten auf der elektronischen Gesundheitskarte. Diese Angebote können insbesondere älteren Menschen den Alltag erleichtern.

Die Vorträge finden in Kooperation der Gesundheitsregionenplus der Stadt Memmingen und des Landkreises Unterallgäu sowie des Memminger Bündnisses für Familien statt. Beide Termine werden im kleinen Saal im Obergeschoss der Stadthalle Memmingen angeboten.

DKMS-Registrierungsaktion

Zusätzlich ist bei den Gesundheitstagen an Stand 20 eine DKMS-Registrierungsaktion geplant. Gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können sich dort als potenzielle Stammzellspender registrieren und einen Abstrich abgeben.

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